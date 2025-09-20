Fête d’automne Benney

Fête d’automne Benney samedi 20 septembre 2025.

Fête d’automne

Benney Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 15:30:00

fin : 2025-09-20 23:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Le 20 septembre, le comité des fêtes de Benney et la mairie organise la fête d’automne, de 15h30 à 23h.

Détails des animations sur l’affiche.

Réservation recommandée pour le repas (pizzas/flams) mairiedebenney@gmail.com ou 07.70.39.61.77Tout public

.

Benney 54740 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 70 39 61 77 mairiedebenney@gmail.com

English :

On September 20, the Comité des fêtes de Benney and the Mairie are organizing the Autumn Festival, from 3.30pm to 11pm.

Details on the poster.

Reservations recommended for the meal (pizzas/flams): mairiedebenney@gmail.com or 07.70.39.61.77

German :

Am 20. September veranstalten das Festkomitee von Benney und die Stadtverwaltung von 15:30 bis 23:00 Uhr das Herbstfest.

Details der Animationen auf dem Plakat.

Reservierung für das Essen (Pizza/Flammkuchen) empfohlen: mairiedebenney@gmail.com oder 07.70.39.61.77

Italiano :

Il 20 settembre il Comitato del Festival di Benney e il Municipio organizzano la Festa d’autunno, dalle 15.30 alle 23.00.

I dettagli degli eventi sono riportati nella locandina.

Per il pranzo (pizze/fiammelle) è consigliata la prenotazione: mairiedebenney@gmail.com o 07.70.39.61.77

Espanol :

El 20 de septiembre, el Comité del Festival de Benney y el Ayuntamiento organizan el Festival de Otoño, de 15.30 a 23.00 horas.

Detalles de las actividades en el cartel.

Se recomienda reservar para la comida (pizzas/flanes): mairiedebenney@gmail.com o 07.70.39.61.77

L’événement Fête d’automne Benney a été mis à jour le 2025-09-06 par OT DU PAYS DU SAINTOIS