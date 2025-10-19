Fête d’Automne des Jardins du Parc de Wesserling Parc de Wesserling – Ecomusée textile Husseren-Wesserling

Adulte : 13€ ; Enfant (4-17 ans) : 9€ ; Enfant (-4 ans) : gratuit ; Gratuit pour les enfants déguisés sur le Thème de l’automne !

La Fête d’Automne sera au rendez-vous le dimanche 19 octobre de 10h à 18h.

Le Parc fermera ses portes le dimanche 2 novembre …il est encore temps pour vous de venir découvrir les jardins en participant à La « Fête d’Automne ».

Nous vous donnons rendez-vous dans nos jardins parés de leurs couleurs automnales où courges et citrouilles se sont invitées pour l’occasion !

Petits et grands, venez parcourir les Jardins du Chat Botté et participez aux animations et ateliers spécialement conçus pour cet événement !

Au programme :

– Tombola : 2 pesées du maraîcher, estimez le poids du panier pour 2€ ;

– Atelier de maquillage aux couleurs d’automne de 13H30 à 17H00 ;

– Gravure sur courges pour petits et grands (il est conseillé d’apporter sa courge évidée, ou possibilité d’en acheter une sur place suivant le stock disponible) de 13H30 à 17H00 ;

– Ateliers de création automnale autour du livre avec Virginie Kubler-Sutter de 14H30 à 15H30 et de 16H00 à 17H00 ;

– Histoire sur les jardins contée par Jean Granello à 11H00 et à 15H00 ;

– Démonstration de presse à jus de fruits avec Étienne Grunenwald à 11H00 et à 15H00 ;

– Animation musicale avec le groupe Thalia de 14H30 à 17H00 (musique du monde irlandaise et variété française) ;

– Marché aux légumes des Jardins de 11h à 17h.

Vous pourrez vous restaurer au « Resto du Potager » ouvert à partir de 11H00 : un bar à soupe, des tartes flambées, des crêpes et d’autres petites douceurs vous y attendent !

Nous avons hâte de vous accueillir au cœur de nos jardins pour ce moment convivial, festif et gourmand.

Bonus : Entrée gratuite pour les enfants déguisés sur le thème de l’automne !

Parc de Wesserling – Ecomusée textile Rue du Parc 68470 Husseren-Wesserling Husseren-Wesserling 68470 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.parc-wesserling.fr/billetterie/ »}]

