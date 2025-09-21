Fête d’automne du parc Sainte-Marie Parc Sainte-Marie Nancy

Comme chaque année, l’association Gink’Go organise la fête d’automne au parc Sainte-Marie.

Au programme

Le village associatif : Retrouvez les associations du quartier, dont Garen (avec une exposition sur l’Art déco), le Cercle généalogique, Lecturique (distribution gratuite de livres), et bien d’autres.

Des exposants partenaires : Découvrez et achetez des produits locaux, notamment sur l’espace restauration, avec des intervenants du nouveau marché du vendredi après-midi à l’entrée du parc La Ferme de la Rouge Maison (sandwichs, charcuterie), Ô Maribelle (glaces), Okabeer (bières locales), Fresh Épices, un stand de vente de miel, etc.

La petite brocante des enfants : Gratuite et ouverte à tous les enfants. Le formulaire d’inscription est disponible en pièce jointe.

Animations pour enfants :

– Les traditionnelles marionnettes l’après-midi.

– Toute la journée un jeu de construction collaboratif en bois brut, « La cité du peuple de Bois », animé par Jeux & Tartines, ainsi qu’une sélection de jeux en bois proposés par Loco Martin.

3 concerts :

– 12h-14h : Trio de jazz Anouck Joy (espace restauration).

– 15h-16h : Swing Orchestra (devant le kiosque du parc).

– 16h30-17h30 : L’Harmonie Nancéienne.

Exposition d’une maquette : Toute la journée, une maquette de la place Stanislas présentée dans la cour de la maison alsacienne, réalisée l’an dernier pour les 80 ans de la libération de Nancy.

Nous espérons vous y voir nombreux !Tout public

Parc Sainte-Marie 1 Avenue Boffrand Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 42 75 74 64

English :

As every year, the Gink?Go association organizes its autumn festival in the Parc Sainte-Marie.

On the program:

Association village: Meet local associations, including Garen (with an exhibition on Art Deco), Cercle généalogique, Lecturique (free book distribution), and many others.

Partner exhibitors: discover and buy local products, notably in the food court, with participants from the new Friday afternoon market at the park entrance: La Ferme de la Rouge Maison (sandwiches, charcuterie), Ô Maribelle (ice cream), Okabeer (local beers), Fresh Épices, a honey stand, etc.

Children’s flea market: Free and open to all children. Registration form available in attachment.

Entertainment for children:

– Traditional puppet shows in the afternoon.

– All day long: a collaborative wooden construction game, « La cité du peuple de Bois », hosted by Jeux & Tartines, as well as a selection of wooden games offered by Loco Martin.

3 concerts:

– 12pm-2pm: Anouck Joy jazz trio (food court).

– 3pm-4pm: Swing Orchestra (in front of the park gazebo).

– 4.30-5.30pm: L?Harmonie Nancéienne.

Model exhibition: All day long, a model of the Place Stanislas will be on display in the courtyard of the Maison Alsacienne, built last year to mark the 80th anniversary of the liberation of Nancy.

We hope to see many of you there!

German :

Wie jedes Jahr organisiert der Verein Gink?Go das Herbstfest im Parc Sainte-Marie.

Auf dem Programm stehen

Das Vereinsdorf: Hier finden Sie die Vereine des Viertels, darunter Garen (mit einer Ausstellung über Art déco), den Genealogischen Zirkel, Lecturique (kostenlose Buchverteilung) und viele andere.

Partneraussteller: Entdecken und kaufen Sie lokale Produkte, insbesondere im Restaurantbereich, mit Teilnehmern des neuen Marktes am Freitagnachmittag am Eingang des Parks: La Ferme de la Rouge Maison (Sandwiches, Wurstwaren), Ô Maribelle (Eis), Okabeer (lokale Biere), Fresh Épices, ein Honigverkaufsstand usw.

Der kleine Flohmarkt der Kinder Kostenlos und offen für alle Kinder. Das Anmeldeformular finden Sie im Anhang.

Animationen für Kinder

– Das traditionelle Marionettentheater am Nachmittag.

– Den ganzen Tag über: ein gemeinschaftliches Konstruktionsspiel aus unbehandeltem Holz, « La cité du peuple de Bois », das von Jeux & Tartines betreut wird, sowie eine Auswahl an Holzspielen, die von Loco Martin angeboten werden.

3 Konzerte:

– 12.00-14.00 Uhr: Jazz-Trio Anouck Joy (Restaurantbereich).

– 15.00-16.00 Uhr: Swing Orchestra (vor dem Kiosk im Park).

– 16.30-17.30 Uhr: L’Harmonie Nancéienne.

Ausstellung eines Modells: Den ganzen Tag über wird im Hof des elsässischen Hauses ein Modell des Stanislas-Platzes präsentiert, das im letzten Jahr anlässlich des 80. Jahrestags der Befreiung Nancys angefertigt wurde.

Wir hoffen, Sie zahlreich begrüßen zu dürfen!

Italiano :

Ogni anno, l’associazione Gink?Go organizza il suo festival autunnale nel Parc Sainte-Marie.

In programma:

Il villaggio della comunità: incontro con le associazioni locali, tra cui Garen (con una mostra sull’Art Déco), il Cercle généalogique, Lecturique (distribuzione gratuita di libri) e molte altre.

Bancarelle partner: scoprite e acquistate i prodotti locali, soprattutto nell’area ristoro, con le bancarelle del nuovo mercato del venerdì pomeriggio all’ingresso del parco: La Ferme de la Rouge Maison (panini, salumi), Ô Maribelle (gelati), Okabeer (birre locali), Fresh Épices, una bancarella di miele, ecc.

Mercato delle pulci per bambini: Gratuito e aperto a tutti i bambini. Il modulo di iscrizione è allegato.

Animazione per bambini:

– Burattini tradizionali nel pomeriggio.

– Per tutto il giorno: un gioco collaborativo di costruzioni in legno, « La cité du peuple de Bois », ospitato da Jeux & Tartines, oltre a una selezione di giochi in legno offerti da Loco Martin.

3 concerti:

– 12.00-14.00: Anouck Joy jazz trio (zona ristorante).

– 15.00-16.00: Swing Orchestra (davanti alla tribuna del parco).

– 16.30-17.30: L’Harmonie Nancéienne.

Mostra di modelli: per tutto il giorno, nel cortile della Maison Alsacienne sarà esposto un modello di Place Stanislas, costruito l’anno scorso per l’80° anniversario della liberazione di Nancy.

Speriamo di vedervi numerosi!

Espanol :

Todos los años, la asociación Gink?Go organiza su festival de otoño en el Parque Sainte-Marie.

En el programa:

El pueblo comunitario: Reúnase con las asociaciones locales, como Garen (con una exposición sobre Art Déco), el Cercle généalogique, Lecturique (distribución gratuita de libros) y muchas otras.

Puestos asociados: Descubra y compre productos locales, sobre todo en la zona de restauración, con los puestos del nuevo mercado de los viernes por la tarde, situado a la entrada del parque: La Ferme de la Rouge Maison (bocadillos, charcutería), Ô Maribelle (helados), Okabeer (cervezas locales), Fresh Épices, puesto de venta de miel, etc.

Mercadillo infantil: Gratuito y abierto a todos los niños. Se adjunta el formulario de inscripción.

Animación infantil

– Títeres tradicionales por la tarde.

– Durante todo el día: un juego colaborativo de construcción en madera, « La cité du peuple de Bois », a cargo de Jeux & Tartines, así como una selección de juegos de madera ofrecidos por Loco Martin.

3 conciertos:

– 12:00-14:00: Anouck Joy jazz trio (zona restaurante).

– 15.00-16.00 h: Swing Orchestra (frente al quiosco del parque).

– 16.30-17.30: Harmonie Nancéienne.

Exposición de maquetas: durante todo el día, se expondrá en el patio de la Maison Alsacienne una maqueta de la plaza Stanislas, construida el año pasado con motivo del 80 aniversario de la liberación de Nancy.

Esperamos ver a muchos de ustedes

L’événement Fête d’automne du parc Sainte-Marie Nancy a été mis à jour le 2025-09-09 par DESTINATION NANCY