Fête d’automne et du terroir Niederbronn-les-Bains dimanche 26 octobre 2025.

Place du Bureau Central Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-10-26 11:00:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

2025-10-26

La Fête d’Automne est le rendez-vous incontournable des gourmands et curieux, associant produits du terroir local à une pointe d’artisanat. Animations et décorations viendront compléter le travail des exposants afin de satisfaire les petits comme les grands, les jeunes comme les anciens. Originalité, authenticité et savoir-faire qualifient cette manifestation dédiée à la gastronomie et à l’artisanat, mettant en avant les thématiques du terroir et de l’automne exclusivement. 0 .

Place du Bureau Central Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 74 info@niederbronn-les-bains.fr

English :

This event dedicated to gastronomy and crafts, highlights the themes of local and autumn. Come and discover the stalls of the exhibitors and their local products or crafts while enjoying animations. Originality, authenticity and know-how are the key words of the day!

German :

Diese Veranstaltung, die der Gastronomie und dem Kunsthandwerk gewidmet ist, stellt die Themen Regionalität und Herbst in den Vordergrund. Entdecken Sie die Stände der Aussteller und ihre lokalen oder handwerklichen Produkte, während Sie von den Animationen profitieren. Originalität, Authentizität und Know-how sind die Schlüsselbegriffe des Tages!

Italiano :

Questo evento, dedicato alla gastronomia e all’artigianato, è incentrato sui temi dei prodotti locali e dell’autunno. Venite a scoprire le bancarelle degli espositori e i loro prodotti locali e artigianali, godendovi l’intrattenimento. Originalità, autenticità e competenza sono le parole d’ordine della giornata!

Espanol :

Este evento, dedicado a la gastronomía y la artesanía, se centra en los temas de los productos locales y el otoño. Venga a descubrir los puestos de los expositores y sus productos locales y artesanales, mientras disfruta de la animación. Originalidad, autenticidad y saber hacer son las palabras clave de la jornada

L’événement Fête d’automne et du terroir Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de tourisme de l’Alsace Verte