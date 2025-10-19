Fête d’Automne la naissance d’un jardin Route du Stade Plouédern

Fête d’Automne la naissance d’un jardin

Route du Stade Complexe Steredenn Plouédern Finistère

Début : 2025-10-19 10:00:00

fin : 2025-10-19 17:00:00

2025-10-19

Animation festive avec

– Grand troc de plantes plants d’intérieur ou d’extérieur, aromatiques, arbustes, succulentes, graines, boutures, tout s’échange.

– Conférences le paillage (miscanthus), partage d’expériences (forêt syntropique).

– Stands informations nature, informations techniques, graines, miel, osier, poterie, etc.

– Animations enfants.

– Restauration crêpes salées et sucrées. .

Route du Stade Complexe Steredenn Plouédern 29800 Finistère Bretagne +33 6 70 42 29 34

