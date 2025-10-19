Fête d’Automne la naissance d’un jardin Route du Stade Plouédern
Fête d’Automne la naissance d’un jardin Route du Stade Plouédern dimanche 19 octobre 2025.
Fête d’Automne la naissance d’un jardin
Route du Stade Complexe Steredenn Plouédern Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 10:00:00
fin : 2025-10-19 17:00:00
Date(s) :
2025-10-19
Animation festive avec
– Grand troc de plantes plants d’intérieur ou d’extérieur, aromatiques, arbustes, succulentes, graines, boutures, tout s’échange.
– Conférences le paillage (miscanthus), partage d’expériences (forêt syntropique).
– Stands informations nature, informations techniques, graines, miel, osier, poterie, etc.
– Animations enfants.
– Restauration crêpes salées et sucrées. .
Route du Stade Complexe Steredenn Plouédern 29800 Finistère Bretagne +33 6 70 42 29 34
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Fête d’Automne la naissance d’un jardin Plouédern a été mis à jour le 2025-08-15 par OT LANDERNEAU DAOULAS