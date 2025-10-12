Fête d’automne Oizon

Fête d'automne

Fête d’automne Oizon dimanche 12 octobre 2025.

Fête d’automne

Route de Concressault Oizon Cher

Le Biomimétisme comment la nature inspire la science.
Troc plantes librairie artisans du végétal artistes et artisans locaux repas champêtre et buvette Nombreux jeux & animations enfants.

Conférence à 10h, 14h30 et 16h30   .

Route de Concressault Oizon 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 6 08 78 26 43 

English :

Biomimicry: how nature inspires science.

German :

Biomimikry: Wie die Natur die Wissenschaft inspiriert.

Italiano :

Biomimetica: come la natura ispira la scienza.

Espanol :

Biomimetismo: cómo la naturaleza inspira a la ciencia.

