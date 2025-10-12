Fête d’automne Oizon
Fête d’automne Oizon dimanche 12 octobre 2025.
Fête d’automne
Route de Concressault Oizon Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 09:00:00
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
Le Biomimétisme comment la nature inspire la science.
Troc plantes librairie artisans du végétal artistes et artisans locaux repas champêtre et buvette Nombreux jeux & animations enfants.
Conférence à 10h, 14h30 et 16h30 .
Route de Concressault Oizon 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 6 08 78 26 43
English :
Biomimicry: how nature inspires science.
German :
Biomimikry: Wie die Natur die Wissenschaft inspiriert.
Italiano :
Biomimetica: come la natura ispira la scienza.
Espanol :
Biomimetismo: cómo la naturaleza inspira a la ciencia.
L’événement Fête d’automne Oizon a été mis à jour le 2025-09-17 par OT SAULDRE ET SOLOGNE