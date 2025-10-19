Fête d’automne Romans
Fête d’automne Romans dimanche 19 octobre 2025.
Fête d’automne
Romans Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-19
Fête d’automne à Romans
Vide grenier, randonnée, troc plantes, exposition, producteurs locaux.
Restauration et buvettes sur place.
Inscription et réservations 06.27.09.08.57 .
Romans 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 09 08 57
English : Fête d’automne
German : Fête d’automne
Italiano :
Espanol : Fête d’automne
L’événement Fête d’automne Romans a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Haut Val De Sèvre