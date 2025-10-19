Fête d’automne Romans

Fête d'automne

Fête d’automne Romans dimanche 19 octobre 2025.

Fête d’automne

Romans Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19
fin : 2025-10-19

Date(s) :
2025-10-19

Fête d’automne à Romans

Vide grenier, randonnée, troc plantes, exposition, producteurs locaux.
Restauration et buvettes sur place.

Inscription et réservations 06.27.09.08.57   .

Romans 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 09 08 57 

English : Fête d’automne

German : Fête d’automne

Italiano :

Espanol : Fête d’automne

L’événement Fête d’automne Romans a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Haut Val De Sèvre