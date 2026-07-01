Informations pratiques

Marchéville

Fête de 14 juillet à Marchéville

Marchéville Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Fête de 14 juillet à Marchéville

Venez célébrer la Fête du 14 juillet à Marchéville !

Programme

10h30 Dépôt de gerbe au monument aux morts

A l’issue de la cérémonie, la municipalité sera heureuse de partager avec vous un moment convivial autour de boissons chaudes et de gourmandises offertes à tous ! .

Marchéville 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 24 52 36

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English :

July 14th Festival in Marchville

L’événement Fête de 14 juillet à Marchéville Marchéville a été mis à jour le 2026-07-04 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE