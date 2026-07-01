Fête de 14 juillet à Marchéville Marchéville
mardi 14 juillet 2026 · Marchéville
Informations pratiques
Marchéville
Fête de 14 juillet à Marchéville
Marchéville Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Fête de 14 juillet à Marchéville
Venez célébrer la Fête du 14 juillet à Marchéville !
Programme
10h30 Dépôt de gerbe au monument aux morts
A l’issue de la cérémonie, la municipalité sera heureuse de partager avec vous un moment convivial autour de boissons chaudes et de gourmandises offertes à tous ! .
Marchéville 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 24 52 36
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English :
July 14th Festival in Marchville
L’événement Fête de 14 juillet à Marchéville Marchéville a été mis à jour le 2026-07-04 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE