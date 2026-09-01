Informations pratiques

Bachas

FETE DE BACHAS

Bachas Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Venez faire la fête de Bachas pour cette fin d’été, c’est l’occasion ou jamais !

Un programme bien chargé pour tout le monde ! Le schmilblick, manège Vintage pour grands et petits, vous attend tout au long de l’après-midi et de la soirée. Une petite restauration sur place vous permettra de combler agréablement les petits creux avec au choix, le camion Colibri Bio Végan ou l’agneau à la broche et légumes sur réservation. Après le concours de pétanque, venez vous essayer aux danses traditionnelles et mettre vos connaissances fraîchement acquises en pratique au bal trad de la soirée avant de vous laisser porter sur les rythmes plus actuels jusqu’au bout de la nuit. 10 .

Bachas 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Come celebrate the Bachas party as summer comes to a close—it’s now or never!

L’événement FETE DE BACHAS Bachas a été mis à jour le 2026-09-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE