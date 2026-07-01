FÊTE DE BASSAN Bassan
vendredi 24 juillet 2026 · Bassan
Informations pratiques
Bassan
FÊTE DE BASSAN
Bassan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-24
Le Comité des Fêtes de Bassan vous donne rendez-vous pour un week-end festif, convivial et animé à l’occasion de la Fête de Bassan 2026 !
Trois jours de musique, de gourmandise, d’animations et de bonne humeur vous attendent !
Au programme
Vendredi 24 juillet
– 18h Ouverture des festivités avec apéritif.
– 20h Repas (18 € / sur réservation) composé d’un assortiment de grillades et sa poivronnade, de fromage, d’une boisson (vin ou soft) et d’une tarte à la crème et pommes maison. La soirée se poursuivra en musique avec un concert animé par le groupe No Limit.
Samedi 25 juillet
– 14h30 Concours de pétanque avec La Boule Joyeuse (inscription sur place).
– 17h Party mousse (Réservée aux plus jeunes et sous la responsabilité des parents).
– 20h Repas (sur réservation) composé de paëlla, fromage, une boisson (vin ou soft) et un flan maison (18 €) ou planche du Comité avec charcuterie / fromage (13 €).
– 21h Soirée DJ avec Anim’RJ
Dimanche 26 juillet
– 16h30 Loto (Amenez vos jetons !)
– 19h Concert Elie Reilles (musique gipsy)
Une planche charcuterie/fromage sera également proposée (13 €).
– 23h Fin des festivités
Les repas sont proposés sur réservation, selon les permanences à la boulangerie
– 05/07
– 09/07
– 12/07
– 15/07
– 17/07
Plus d’informations au 06 20 30 06 64 ou 06 08 66 27 66 .
Bassan 34290 Hérault Occitanie +33 6 20 30 06 64 contact@bassan.fr
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English : FÊTE DE BASSAN
The Bassan Festival Committee invites you to a festive, friendly, and lively weekend for the 2026 Bassan Festival!
L’événement FÊTE DE BASSAN Bassan a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34