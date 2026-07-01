Informations pratiques

Bassan

FÊTE DE BASSAN

Bassan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-24

Le Comité des Fêtes de Bassan vous donne rendez-vous pour un week-end festif, convivial et animé à l’occasion de la Fête de Bassan 2026 !

Trois jours de musique, de gourmandise, d’animations et de bonne humeur vous attendent !

Au programme

Vendredi 24 juillet

– 18h Ouverture des festivités avec apéritif.

– 20h Repas (18 € / sur réservation) composé d’un assortiment de grillades et sa poivronnade, de fromage, d’une boisson (vin ou soft) et d’une tarte à la crème et pommes maison. La soirée se poursuivra en musique avec un concert animé par le groupe No Limit.

Samedi 25 juillet

– 14h30 Concours de pétanque avec La Boule Joyeuse (inscription sur place).

– 17h Party mousse (Réservée aux plus jeunes et sous la responsabilité des parents).

– 20h Repas (sur réservation) composé de paëlla, fromage, une boisson (vin ou soft) et un flan maison (18 €) ou planche du Comité avec charcuterie / fromage (13 €).

– 21h Soirée DJ avec Anim’RJ

Dimanche 26 juillet

– 16h30 Loto (Amenez vos jetons !)

– 19h Concert Elie Reilles (musique gipsy)

Une planche charcuterie/fromage sera également proposée (13 €).

– 23h Fin des festivités

Les repas sont proposés sur réservation, selon les permanences à la boulangerie

– 05/07

– 09/07

– 12/07

– 15/07

– 17/07

Plus d’informations au 06 20 30 06 64 ou 06 08 66 27 66 .

Bassan 34290 Hérault Occitanie +33 6 20 30 06 64 contact@bassan.fr

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English : FÊTE DE BASSAN

The Bassan Festival Committee invites you to a festive, friendly, and lively weekend for the 2026 Bassan Festival!

L’événement FÊTE DE BASSAN Bassan a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34