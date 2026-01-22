Fête de Bernadette histoire d’eau à Lourdes

à Lourdes LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 10:00:00

fin : 2026-02-21 17:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Fête de Bernadette histoire d’eau à Lourdes .

L’eau, source de vie spirituelle, sociale et économique.

Samedi 21 février 2026

De 10 h à 17 h

Animations gratuites

Programme à venir

.

à Lourdes LOURDES Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 54 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Feast of Bernadette: a water story in Lourdes .

Water, a source of spiritual, social and economic life.

Saturday, February 21, 2026

10 a.m. to 5 p.m

Free entertainment

Program to come

L’événement Fête de Bernadette histoire d’eau à Lourdes Lourdes a été mis à jour le 2026-01-22 par OT de Lourdes|CDT65