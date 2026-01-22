Fête de Bernadette histoire d’eau à Lourdes à Lourdes Lourdes
Début : 2026-02-21 10:00:00
fin : 2026-02-21 17:00:00
2026-02-21
L’eau, source de vie spirituelle, sociale et économique.
Samedi 21 février 2026
De 10 h à 17 h
Animations gratuites
Programme à venir
à Lourdes LOURDES Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 54 57
English :
Feast of Bernadette: a water story in Lourdes .
Water, a source of spiritual, social and economic life.
Saturday, February 21, 2026
10 a.m. to 5 p.m
Free entertainment
Program to come
