Informations pratiques

Peux-et-Couffouleux

Fête de Blanc

Peux-et-Couffouleux Aveyron

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Repas + concert

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

L’association Blanc Sauvegarde Réhabilitation vous donne rendez-vous pour sa grande fête annuelle à l’église de Blanc, dans un cadre champêtre exceptionnel. Au programme concert et repas dans une ambiance conviviale

Une soirée placée sous le signe de la convivialité avec un repas complet (entrée, plat, fromage et dessert), précédé à 19h d’un concert du Spilling Cider Band, un groupe aux influences pop, rock et folk qui promet une ambiance chaleureuse et entraînante.

Dans le thème et l’esprit de la fête, un Punch des Îles sera offert à tous les participants et chacun est invité, s’il le souhaite, à venir vêtu de tenues colorées pour apporter encore plus de gaieté à cette soirée estivale.

Les places étant limitées, la réservation est indispensable. (05.65.99.55.05)

Une belle occasion de partager un moment de détente, de musique et de bonne humeur dans l’un des plus beaux sites de notre territoire.

Accès D119 à 6 km de Brusque, suivre ensuite La Bouyssière 12360 25 .

Peux-et-Couffouleux 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 55 05

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English :

The Blanc Sauvegarde R%E9habilitation Association invites you to its big annual festival at the Blanc church, set in an exceptional rural setting. On the program: a concert and a meal in a friendly atmosphere

L’événement Fête de Blanc Peux-et-Couffouleux a été mis à jour le 2026-07-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)