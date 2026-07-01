Informations pratiques

Bor-et-Bar

Fête de Bor et Bar

Bor-et-Bar Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-17

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de musique, de repas conviviaux et de vélo !

Vendredi 17 juillet

20h30 apéro-concert (entrée libre) Duo la Purée, Second Poto, Money Jungle, restauration sur place

Samedi 18 juillet

19h30 buffet avec producteur de pays puis bal avec l’orchestre Guillaume Fabre

Dimanche 19 juillet

8h-14h déjeuner tripous/chou farci

8h30 départ rando-cyclo

PS samedi et dimanche, venez avec vos couverts ! .

Bor-et-Bar 12270 Aveyron Occitanie +33 6 16 45 39 01

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English :

A not-to-be-missed event for music, food and cycling fans!

L’événement Fête de Bor et Bar Bor-et-Bar a été mis à jour le 2026-06-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)