Fête de Bor et Bar Bor-et-Bar
vendredi 17 juillet 2026 · Bor-et-Bar
Informations pratiques
Bor-et-Bar
Fête de Bor et Bar
Bor-et-Bar Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-17
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-17
Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de musique, de repas conviviaux et de vélo !
Vendredi 17 juillet
20h30 apéro-concert (entrée libre) Duo la Purée, Second Poto, Money Jungle, restauration sur place
Samedi 18 juillet
19h30 buffet avec producteur de pays puis bal avec l’orchestre Guillaume Fabre
Dimanche 19 juillet
8h-14h déjeuner tripous/chou farci
8h30 départ rando-cyclo
PS samedi et dimanche, venez avec vos couverts ! .
Bor-et-Bar 12270 Aveyron Occitanie +33 6 16 45 39 01
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English :
A not-to-be-missed event for music, food and cycling fans!
L’événement Fête de Bor et Bar Bor-et-Bar a été mis à jour le 2026-06-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)