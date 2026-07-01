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AGENDA · Bor-et-Bar

Fête de Bor et Bar Bor-et-Bar

vendredi 17 juillet 2026 · Bor-et-Bar

Fête de Bor et Bar Bor-et-Bar

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Ville
12270 Bor-et-Bar
Département
Aveyron
Tarif

Bor-et-Bar

Fête de Bor et Bar

Bor-et-Bar Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-17
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-17

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de musique, de repas conviviaux et de vélo !
Vendredi 17 juillet
20h30 apéro-concert (entrée libre) Duo la Purée, Second Poto, Money Jungle, restauration sur place

Samedi 18 juillet
19h30 buffet avec producteur de pays puis bal avec l’orchestre Guillaume Fabre

Dimanche 19 juillet
8h-14h déjeuner tripous/chou farci
8h30 départ rando-cyclo

PS samedi et dimanche, venez avec vos couverts !   .

Bor-et-Bar 12270 Aveyron Occitanie +33 6 16 45 39 01 

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English :

A not-to-be-missed event for music, food and cycling fans!

L’événement Fête de Bor et Bar Bor-et-Bar a été mis à jour le 2026-06-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)