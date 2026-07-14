Fête de Bran Estivales Haute Saintonge Bran
samedi 1 août 2026 · Bran
Informations pratiques
Bran
Fête de Bran Estivales Haute Saintonge
Bran Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 13:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-01 2026-08-02
Fête Locale sur 2 Jours suivi du concert Melting Pot Salsa dans le cadre des Estivales de la Haute-Saintonge.
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Bran 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 70 64 82
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English :
A two-day local festival followed by the Melting Pot Salsa concert as part of the Estivales de la Haute-Saintonge.
L’événement Fête de Bran Estivales Haute Saintonge Bran a été mis à jour le 2026-07-14 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge