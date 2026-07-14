Informations pratiques

Bran

Fête de Bran Estivales Haute Saintonge

Bran Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 13:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-02

Fête Locale sur 2 Jours suivi du concert Melting Pot Salsa dans le cadre des Estivales de la Haute-Saintonge.

.

Bran 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 70 64 82

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A two-day local festival followed by the Melting Pot Salsa concert as part of the Estivales de la Haute-Saintonge.

L’événement Fête de Bran Estivales Haute Saintonge Bran a été mis à jour le 2026-07-14 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge