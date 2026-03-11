Fête de Budos Salle polyvalente de Budos Budos
Fête de Budos
Salle polyvalente de Budos 5 Rue du Château Budos Gironde
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-14
2026-06-12
Venez participer à la fête du village de Budos !
Programmation 2026 à venir .
Salle polyvalente de Budos 5 Rue du Château Budos 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 33 96 96 jeunessedebudos@gmail.com
