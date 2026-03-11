Fête de Budos Salle polyvalente de Budos Budos

Fête de Budos

Salle polyvalente de Budos 5 Rue du Château Budos Gironde

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-14

2026-06-12

Venez participer à la fête du village de Budos !

Programmation 2026 à venir .

Salle polyvalente de Budos 5 Rue du Château Budos 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 33 96 96 jeunessedebudos@gmail.com

