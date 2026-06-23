Cabanac-Séguenville

FÊTE DE CABANAC-SÉGUENVILLE

SALLE DES FÊTES Cabanac-Séguenville Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Nous vous donnons rendez-vous les 4 et 5 juillet 2026 pour un week-end placé sous le signe de la convivialité, du partage et de la bonne humeur !

Au programme animations, repas festifs, musique, moments de détente et de retrouvailles pour petits et grands. Une belle occasion de se retrouver entre habitants, familles, amis et visiteurs pour célébrer ensemble notre village. Que vous soyez de Cabanac-Séguenville ou des environs, venez profiter de ces deux journées de fête dans une ambiance chaleureuse et festive ! Nous vous attendons nombreux! .

SALLE DES FÊTES Cabanac-Séguenville 31480 Haute-Garonne Occitanie contact@cabanac-seguenville.fr

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English :

We look forward to seeing you on July 4 and 5, 2026, for a weekend filled with friendship, sharing, and good cheer!

L’événement FÊTE DE CABANAC-SÉGUENVILLE Cabanac-Séguenville a été mis à jour le 2026-06-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE