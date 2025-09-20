Fête de Cadillon Cadillon
Maison du lac Cadillon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
14h scrabble. 21h repas moules/frites géantes (inscription jusqu’au 18 septembre). 23h30 feu d’artifice et soirée animé par DJ Alex. .
Maison du lac Cadillon 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 20 48 06
