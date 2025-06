Fête de Capvern – Place du 14 juillet Capvern 27 juin 2025 07:00

Capvern en fête !

Vendredi 27 Juin :

A partir de 16h30 Marché de producteurs

18h Apéro-Concert de TYKE

Samedi 28 juin

14h Tournoi de rugby flag au stade

20h Repas de l’Union Sportive Capvernoise sur réservation

Dimanche 30 juin

11h45 Dépôt de gerbe avec l’harmonie de Capvern suivi de l’apéritif offert par la Mairie

16h et 17h Spectacles de marionnettes avec LE THEATRE DES PANTOUFLARDS

18h00 Animation avec les Boléros Burgais

22h00 Soirée avec Hello 80’s

Fête foraine à partir du vendredi 27 juin à 16h !

Place du 14 juillet CAPVERN

Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 67 97 46 63 comitedesfetesdecapvern@laposte.net

English :

Capvern celebrates!

Friday June 27 :

From 4.30pm: Farmers’ market

6pm TYKE Apéro-Concert

Saturday June 28:

2pm: Rugby flag tournament at the stadium

8pm Union Sportive Capvernoise dinner (reservation required)

Sunday June 30:

11:45am Wreath-laying ceremony with Capvern brass band, followed by aperitif offered by the Town Hall

4pm and 5pm: Puppet shows with LE THEATRE DES PANTOUFLARDS

6:00 pm Entertainment with Les Boléros Burgais

10:00 pm Party with Hello 80’s

Fair from Friday June 27 at 4pm!

German :

Capvern in Feierlaune!

Freitag, den 27. Juni :

Ab 16.30 Uhr: Markt der Produzenten

18 Uhr: Aperitif-Konzert von TYKE

Samstag, 28. Juni :

14 Uhr: Rugby-Flag-Turnier im Stadion

20h Essen der Union Sportive Capvernoise (Reservierung erforderlich)

Sonntag, den 30. Juni :

11:45 Uhr Kranzniederlegung mit der Harmonie von Capvern, gefolgt von einem Aperitif, der vom Rathaus angeboten wird

16.00 und 17.00 Uhr Puppentheateraufführungen mit LE THEATRE DES PANTOUFLARDS

18.00 Uhr Unterhaltung mit den Boléros Burgais

22.00 Uhr Abendveranstaltung mit Hello 80’s

Jahrmarkt ab Freitag, den 27. Juni um 16 Uhr!

Italiano :

Capvern festeggia!

Venerdì 27 giugno:

Dalle 16.30: Mercato contadino

ore 18.00 Aperitivo e concerto di TYKE

Sabato 28 giugno :

14.00: Torneo di bandiere di rugby allo stadio

ore 20:00 Cena dell’Unione Sportiva Capvernoise (prenotare in anticipo)

Domenica 30 giugno :

ore 11.45: cerimonia di deposizione di una corona di fiori con la banda musicale di Capvern, seguita da un aperitivo offerto dal Comune

ore 16.00 e 17.00: spettacoli di burattini con LE THEATRE DES PANTOUFLARDS

ore 18.00 Intrattenimento con Les Boléros Burgais

ore 22.00 Festa con Hello 80’s

Luna park da venerdì 27 giugno alle 16.00!

Espanol :

¡Capvern celebra!

Viernes 27 de junio :

A partir de las 16.30 h: Mercado de agricultores

18.00 h: Aperitivo y concierto de TYKE

Sábado 28 de junio :

14.00 h: Torneo de rugby con banderas en el estadio

20.00 h: Comida de la Union Sportive Capvernoise (reservar con antelación)

Domingo 30 de junio :

11.45 h Ceremonia de ofrenda floral con la banda de viento de Capvern, seguida de un aperitivo ofrecido por el Ayuntamiento

16.00 y 17.00 h: Espectáculos de marionetas con LE THEATRE DES PANTOUFLARDS

18.00 h Animación con Les Boléros Burgais

22.00 h Fiesta con Hello 80’s

Parque de atracciones a partir del viernes 27 de junio a las 16.00 h

