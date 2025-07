Fête de Castelnau-Magnoac Castelnau-magnoac Castelnau-Magnoac

vendredi 8 août 2025.

Fête de Castelnau-Magnoac

Castelnau-magnoac CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées

Début : 2025-08-08

fin : 2025-08-10

2025-08-08

Vendredi 8 Août :

14h Concours de pétanque.

Repas animés par les Gais Lurons (melon/jambon, moules/frites, gâteau basque 16€).

Podium Décibel.

Samedi 9 Août :

14h Tournoi Rugby Flag sur réservation .

Marché gourmand des producteurs animé par la Pena los Calientes.

Podium Music Night Party.

Dimanche 10 Août :

14h Concours de pétanque.

Grillades animée par Shak’N’Mat.

Bal musette avec l’orchestre Serge Vergnes.

22h45 Feu d’artifice au lac.

Castelnau-magnoac CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 08 92 38 07

English :

Friday August 8th :

2pm Petanque competition.

Meals hosted by the Gais Lurons (melon/hamon, mussels/fries, Basque cake 16?).

Decibel podium.

Saturday August 9th :

2pm Rugby Flag Tournament on reservation.

Gourmet farmers’ market with Pena los Calientes.

Podium Music Night Party.

Sunday August 10th :

2pm Petanque competition.

Grilled meats entertained by Shak’N’Mat.

Musette ball with the Serge Vergnes orchestra.

22h45 Fireworks at the lake.

German :

Freitag, den 8. August :

14 Uhr Petanque-Wettbewerb.

Von den Gais Lurons organisierte Mahlzeiten (Melone/Schinken, Muscheln/Pommes frites, baskischer Kuchen 16?).

Podium Décibel.

Samstag, 9. August :

14 Uhr Rugby-Flag-Turnier mit Reservierung.

Gourmet-Markt der Produzenten mit Musik von La Pena los Calientes.

Podium Music Night Party.

Sonntag, den 10. August :

14h Petanque-Wettbewerb.

Grillfest unter der Leitung von Shak’N’Mat.

Musette-Ball mit dem Orchester Serge Vergnes.

22.45 Uhr Feuerwerk am See.

Italiano :

Venerdì 8 agosto :

ore 14:00 Gara di bocce.

Pasti offerti dai Luroni di Gais (melone/ham, cozze/fritture, torta basca 16?).

Podio dei decibel.

Sabato 9 agosto :

ore 14:00 Torneo di Rugby Flag (su prenotazione).

Mercato agricolo gastronomico con intrattenimento dei Pena los Calientes.

Festa notturna Podium Music.

Domenica 10 agosto:

ore 14:00 Gara di petanque.

Grigliata di carne con animazione di Shak’N’Mat.

Ballo di musette con l’orchestra Serge Vergnes.

22:45 Fuochi d’artificio sul lago.

Espanol :

Viernes 8 de agosto :

14.00 h Competición de petanca.

Comida a cargo de los Gais Lurons (melón/jamón, mejillones/patatas fritas, pastel vasco 16?).

Podio de decibelios.

Sábado 9 de agosto :

14.00 h Torneo de Rugby Flag (previa reserva).

Mercado del agricultor gastronómico amenizado por la Peña los Calientes.

Fiesta nocturna de música Podium.

Domingo 10 de agosto :

14.00 h Competición de petanca.

Carne a la parrilla amenizada por Shak’N’Mat.

Baile de musette con la orquesta de Serge Vergnes.

22:45 Fuegos artificiales en el lago.

