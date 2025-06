Fête de Caumont Caumont 12 juillet 2025 20:00

Gironde

Fête de Caumont Etang de Caumont Caumont Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 20:00:00

fin : 2025-07-12 23:30:00

Date(s) :

2025-07-12

2025-07-13

On compte sur votre présence pour continuer à faire vivre cette traditionnelle fête. Au programme, le samedi marché gourmand, suivi du concert des « French kiss cover ». Le dimanche nous attaquerons la journée par la rando VTT et pédestre pour les plus sportifs. On se retrouve le soir pour le repas magret frites, suivi à 23 h des Fifres et du feux d’artifice pour clôturer le week-end. Et surtout cette année le lundi 14 juillet est férié donc pas d’excuses, nous ferons la fête jusque tard dans la nuit. .

Etang de Caumont

Caumont 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 73 27 90

English : Fête de Caumont

German : Fête de Caumont

Italiano :

Espanol : Fête de Caumont

L’événement Fête de Caumont Caumont a été mis à jour le 2025-06-20 par OT de l’Entre-deux-Mers