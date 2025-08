Fête de Cavagnac Soturac

Le comité des fêtes du hameau de Cavagnac vous a préparé deux jours de festivités.

Vendredi 8 août:

Soirée ambiance animée par DJ La Peña

19h30: Repas

Apéritif

Melon

Jambon à la broche pommes de terre grenaille

Dessert

Verre de vin

Café

Samedi 9 août:

Soirée confettis animée par DJ La Peña 82

19h30: Repas

Apéritif

Paella

Fromage

Tarte aux pommes

Verre de vin

Café

Réservation des repas avant le 5 août au 06 43 01 14 00. Apportez vos couverts 20 .

Cavagnac Soturac 46700 Lot Occitanie +33 6 43 01 14 00

English :

The festivities committee of the hamlet of Cavagnac has prepared two days of festivities.

German :

Das Festkomitee des Weilers Cavagnac hat zwei Tage voller Feierlichkeiten für Sie vorbereitet.

Italiano :

Il comitato dei festeggiamenti della frazione di Cavagnac ha preparato due giorni di festa.

Espanol :

La comisión de festejos de la aldea de Cavagnac ha preparado dos días de fiesta.

