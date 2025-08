Fête de Chanaleilles Chanaleilles

Fête de Chanaleilles Chanaleilles jeudi 14 août 2025.

Fête de Chanaleilles

Chanaleilles Chanaleilles Haute-Loire

Début : Samedi 2025-08-14

fin : 2025-08-15

2025-08-14

Le 14 août, soirée guinguette à 20h suivi d’un concert gratuit de DJ Matafa, et d’un bal gratuit.

Le 15 août, à 14h divers jeux, 19h, soupe aux choux, 11h30, feux d’artifice et concert gratuit avec Let Dzur.

( les repas sont réservables sur HelloAsso)

Chanaleilles Chanaleilles 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 41 07 chanaleilles@wanadoo.fr

English :

August 14, guinguette evening at 8pm, followed by a free concert by DJ Matafa, and a free ball.

August 15, 2pm various games, 7pm cabbage soup, 11:30am fireworks and free concert with Let Dzur.

( Meals can be booked on HelloAsso)

German :

Am 14. August findet um 20 Uhr ein Guinguette-Abend statt, gefolgt von einem kostenlosen Konzert von DJ Matafa und einem kostenlosen Tanz.

Am 15. August, um 14 Uhr verschiedene Spiele, 19 Uhr Kohlsuppe, 11:30 Uhr Feuerwerk und kostenloses Konzert mit Let Dzur.

( Die Mahlzeiten können über HelloAsso gebucht werden)

Italiano :

Il 14 agosto, serata di guinguette alle 20.00 seguita da un concerto gratuito di DJ Matafa e da un ballo gratuito.

Il 15 agosto, alle 14, giochi vari, alle 19, zuppa di cavoli, alle 11.30, fuochi d’artificio e concerto gratuito con Let Dzur.

(I pasti possono essere prenotati su HelloAsso)

Espanol :

El 14 de agosto, velada guinguette a las 20.00 h, seguida de un concierto gratuito de DJ Matafa y baile gratuito.

El 15 de agosto, a las 14.00 h, juegos diversos; a las 19.00 h, sopa de coles; a las 11.30 h, fuegos artificiales y concierto gratuito con Let Dzur.

(Las comidas pueden reservarse en HelloAsso)

