FÊTE DE CHAULHAC Chaulhac

Chaulhac sera en fête ce dimanche 10 août ! Venez nombreux profiter de cette superbe journée dans ce beau village !

Au programme

– 8h réveil en fanfare dans chacun des villages de la commune et vente de fougasses, 8€ l’une, 15€ les deux.

– 9h Tripoux charcuterie, pommes de terre et vin (10€) Réservation jusqu’au 4 août 06 43 42 88 47 06 78 77 46 44

– 11h messe de la Saint-Laurent à l’église du village

– 12h repas melon poitrine truffade et pavé de boeuf fromage glace café et vin compris, 20€/ adulte, 10€/ pour les 5 15 ans (sous réservation)

– après-midi animations, jeux, tombola, courses au sac, tir à la corde, courses de brouette, mollky et ambiance musicale

– 20h soirée pizzas cuites au four à pain du village + feu d’artifice (si conditions météo favorables).

Réservations tripoux et repas 06 43 42 88 47 06 78 77 46 44, avant le 4 août ! .

Chaulhac 48140 Lozère Occitanie +33 6 43 42 88 47

English :

Chaulhac will be celebrating this Sunday, August 10! Come and enjoy a wonderful day in this beautiful village!

On the program:

– 8 a.m.: wake-up call with fanfare in each village of the commune and sale of fougasses, 8? for one, 15? for two.

– 9am: Tripoux: cold meats, potatoes and wine (10?) Reservations until August 4: 06 43 42 88 47 06 78 77 46 44

– 11am: Saint-Laurent mass at

German :

Chaulhac wird am Sonntag, dem 10. August, gefeiert! Kommen Sie zahlreich und genießen Sie diesen herrlichen Tag in diesem schönen Dorf!

Auf dem Programm stehen:

– 8 Uhr: Weckruf mit Fanfaren in allen Dörfern der Gemeinde und Verkauf von Fougasse (8 ? pro Stück, 15 ? für zwei).

– 9 Uhr: Tripoux: Wurst, Kartoffeln und Wein (10?) Reservierung bis zum 4. August: 06 43 42 88 47 06 78 77 46 44

– 11 Uhr: Messe zum Laurentiustag in

Italiano :

Chaulhac sarà in festa domenica 10 agosto! Venite a godervi questa splendida giornata in questo bellissimo villaggio!

In programma:

– ore 8: sveglia con fanfara in ciascuno dei villaggi del comune e vendita di fougasses, 8? per uno, 15? per due.

– ore 9: Tripoux: salumi, patate e vino (10?) Prenotazioni fino al 4 agosto: 06 43 42 88 47 06 78 77 46 44

– ore 11: Messa di Saint-Laurent a

Espanol :

Chaulhac estará de fiesta el domingo 10 de agosto Venga a disfrutar de este magnífico día en este precioso pueblo

En el programa:

– 8h: despertador con fanfarria en cada uno de los pueblos del municipio y venta de fougasses, 8? para uno, 15? para dos.

– 9h: Tripoux: embutidos, patatas y vino (10?) Reservas hasta el 4 de agosto: 06 43 42 88 47 06 78 77 46 44

– 11h: Misa de San Lorenzo en

