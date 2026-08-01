Informations pratiques

Chaulhac

FÊTE DE CHAULHAC

Chaulhac Lozère

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Chaulhac sera en fête ce dimanche 9 août ! Venez nombreux profiter de cette superbe journée dans ce beau village !

Au programme

– 8h réveil en fanfare dans chacun des villages de la commune et vente de fougaces ;

– 9h Tripoux charcuterie, pommes de terre et vin (10€) Réservation jusqu’au 6 août 06 43 42 88 47 06 78 77 46 44 ;

– 11h messe de la Saint-Laurent à l’église du village ;

Chaulhac sera en fête ce dimanche 9 août ! Venez nombreux profiter de cette superbe journée dans ce beau village !

Au programme

– 8h réveil en fanfare dans chacun des villages de la commune et vente de fougaces ;

– 9h Tripoux charcuterie, pommes de terre et vin (10€) Réservation jusqu’au 6 août 06 43 42 88 47 06 78 77 46 44 ;

– 11h messe de la Saint-Laurent à l’église du village ;

– 12h repas melon jambon truffade et jambon à la broche fromage glace artisanale café et vin compris, 20€/ adulte, 12€/ pour les 5 à 15 ans (sous réservation jusqu’au 03/08) ;

– après-midi animations, jeux, tombola, olympiades par équipe pour petits et grands (avec lots à la clef !) et ambiance musicale ;

– 19h groupe de musique Sixties and Co ;

– 20h30 paëlla dessert vin compris, 15€/ adulte, 10€/ enfant de 5 à 15 ans ;

– 23h feu d’artifices (si pas d’interdiction préfectorale et conditions météorologiques favorables).

Réservations tripoux et repas 06 43 42 88 47 06 78 77 46 44. .

Chaulhac 48140 Lozère Occitanie +33 6 43 42 88 47

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English :

Chaulhac will be celebrating this Sunday, August 9! Come out in large numbers to enjoy this wonderful day in this beautiful village!

On the schedule:

– 8 a.m.: Wake-up call with a brass band in each of the village’s neighborhoods and fougace sale;

– 9 a.m.: Tripoux: charcuterie, potatoes, and wine (10?) Reservations accepted until August 6: 06 43 42 88 47 06 78 77 46 44;

– 11 a.m.: Saint Lawrence Mass at the village church;

L’événement FÊTE DE CHAULHAC Chaulhac a été mis à jour le 2026-07-31 par 48-OT Margeride en Gévaudan