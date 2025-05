Fête de clôture de la saison culturelle Lyons Andelle Le Clou du Spectacle ! – Lorleau, 14 juin 2025 17:00, Lorleau.

Eure

Fête de clôture de la saison culturelle Lyons Andelle Le Clou du Spectacle ! Lorleau Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 17:00:00

fin : 2025-06-14 22:00:00

Date(s) :

2025-06-14

Comme chaque année, la Communauté de communes Lyons Andelle vous propose une grande soirée festive pour clore sa saison culturelle. Au programme, musique, spectacles, jeux pour enfants, restauration et buvette…

Rendez-vous pour la clôture de saison culturelle Lyons Andelle !

Programme

17h Choral du collège Guy de Maupassant de Fleury-sur-Andelle

18h et 20h15: « Walk’in « par la Compagnie Philly’s Hot Loaders

19h « Molière la vocation » par la Compagnie de théatre Les Incomestibles

21h15 « We connect the world » par la compagnie Surprise Effect

En continu

– Jeux de bois et jeux anciens

– Stand photos avec l’association Détentes & Découvertes

– Exposition réalisée par les élèves des écoles de Bourg-Beaudouin,

Grainville, Fleury-sur-Andelle et Perriers-sur-Andelle, avec la

complicité de la Maison de l’Architecture de Normandie.

Restauration

Le Bar dans les épinards et foodtruck

Possibilité d’apporter son pique-nique

Comme chaque année, la Communauté de communes Lyons Andelle vous propose une grande soirée festive pour clore sa saison culturelle. Au programme, musique, spectacles, jeux pour enfants, restauration et buvette…

Rendez-vous pour la clôture de saison culturelle Lyons Andelle !

Programme

17h Choral du collège Guy de Maupassant de Fleury-sur-Andelle

18h et 20h15: « Walk’in « par la Compagnie Philly’s Hot Loaders

19h « Molière la vocation » par la Compagnie de théatre Les Incomestibles

21h15 « We connect the world » par la compagnie Surprise Effect

En continu

– Jeux de bois et jeux anciens

– Stand photos avec l’association Détentes & Découvertes

– Exposition réalisée par les élèves des écoles de Bourg-Beaudouin,

Grainville, Fleury-sur-Andelle et Perriers-sur-Andelle, avec la

complicité de la Maison de l’Architecture de Normandie.

Restauration

Le Bar dans les épinards et foodtruck

Possibilité d’apporter son pique-nique .

Lorleau 27480 Eure Normandie +33 2 32 49 61 27

English : Fête de clôture de la saison culturelle Lyons Andelle Le Clou du Spectacle !

As every year, the Communauté de communes Lyons Andelle offers a festive evening to close its cultural season. On the program: music, shows, games for children, food and refreshments?

See you at the close of the Lyons Andelle cultural season!

Program

5pm: Choir from Guy de Maupassant secondary school in Fleury-sur-Andelle

6pm and 8:15pm: « Walk’in » by the Philly?s Hot Loaders Company

7pm: « Molière la vocation »: by Compagnie de théatre Les Incomestibles

9:15pm: « We connect the world » by the Surprise Effect company

Ongoing:

– Wooden games and antique games

– Photo stand with the Détentes & Découvertes association

– Exhibition by pupils from Bourg-Beaudouin,

Grainville, Fleury-sur-Andelle and Perriers-sur-Andelle, in collaboration

the Maison de l?Architecture de Normandie.

Catering

Le Bar dans les épinards and foodtruck

Bring your own picnic

German :

Wie jedes Jahr lädt die Communauté de communes Lyons Andelle Sie zu einem großen Festabend ein, um die kulturelle Saison abzuschließen. Auf dem Programm stehen Musik, Aufführungen, Spiele für Kinder, Essen und Trinken?

Wir sehen uns zum Abschluss der Kultursaison Lyons Andelle!

Programm:

17 Uhr: Chor des Collège Guy de Maupassant in Fleury-sur-Andelle

18 und 20.15 Uhr: « Walk’in » von der Compagnie Philly?s Hot Loaders

19 Uhr: « Molière la vocation »: von der Compagnie de théatre Les Incomestibles

21.15 Uhr: « We connect the world » von der Theatergruppe Surprise Effect

Durchgehend:

– Spiele aus Holz und alte Spiele

– Fotostand mit dem Verein Détentes & Découvertes (Entspannung & Entdeckung)

– Ausstellung von Schülern der Schulen von Bourg-Beaudouin,

Grainville, Fleury-sur-Andelle und Perriers-sur-Andelle, mit der Unterstützung von

in Zusammenarbeit mit dem Maison de l’Architecture de Normandie.

Verpflegung:

Le Bar dans les épinards und Foodtruck

Möglichkeit, ein Picknick mitzubringen

Italiano :

Come ogni anno, la Comunità dei Comuni di Lione Andelle propone una serata di festa per concludere la sua stagione culturale. In programma: musica, spettacoli, giochi per bambini, cibo e rinfreschi?

Ci vediamo alla chiusura della stagione culturale di Lione Andelle!

Programma

ore 17.00: Coro della scuola secondaria Guy de Maupassant di Fleury-sur-Andelle

ore 18.00 e 20.15: « Walk’in » della compagnia Hot Loaders di Philadelphia

ore 19.00: « Molière la vocation »: a cura della compagnia teatrale Les Incomestibles

ore 21.15: « We connect the world » della compagnia Surprise Effect

Animazione continua:

– Giochi di legno e giochi antichi

– Stand fotografico con l’associazione Détentes & Découvertes

– Esposizione degli alunni delle scuole di Bourg-Beaudouin,

Grainville, Fleury-sur-Andelle e Perriers-sur-Andelle, con la Maison de l’Architecture de Normandie

la Maison de l’Architecture de Normandie.

Ristorazione:

Le Bar dans les épinards e foodtruck

Portate il vostro picnic

Espanol :

Como cada año, la Communauté de Communes de Lyons Andelle propone una velada festiva como colofón de su temporada cultural. En el programa: música, espectáculos, juegos para niños, comida y refrescos..

Nos vemos en el cierre de la temporada cultural de Lyons Andelle

Programa

17:00 h: Coro del instituto Guy de Maupassant de Fleury-sur-Andelle

18:00 y 20:15 h: « Walk’in » por la compañía Philly’s Hot Loaders

19.00 h: « Molière la vocation »: por la compañía de teatro Les Incomestibles

21.15 h: « Conectamos el mundo » por la compañía Surprise Effect

Animación continua:

– Juegos de madera y juegos antiguos

– Stand fotográfico con la asociación Détentes & Découvertes

– Exposición de los alumnos de las escuelas de Bourg-Beaudouin,

Grainville, Fleury-sur-Andelle y Perriers-sur-Andelle, con la

la Maison de l’Architecture de Normandie.

Restauración:

Le Bar dans les épinards y foodtruck

Traiga su propio picnic

L’événement Fête de clôture de la saison culturelle Lyons Andelle Le Clou du Spectacle ! Lorleau a été mis à jour le 2025-05-19 par Office de Tourisme Lyons Andelle