Fête de clôture de l’été Darnets

Fête de clôture de l’été Darnets samedi 30 août 2025.

Fête de clôture de l’été

Darnets Corrèze

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-30

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-30

13h30 Concours de pétanque

19h30 Diner et Concert

Concerts Alma Latina, variétés françaises et internationales

Repas Salade fraicheur, cochon de lait à la broche, pommes de terre grenailles, tarte aux pommes.

20€ adulte / 12€ enfant

Réservation au 06 22 99 18 69 .

Darnets 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 99 18 69

English : Fête de clôture de l’été

German : Fête de clôture de l’été

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête de clôture de l’été Darnets a été mis à jour le 2025-08-23 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières