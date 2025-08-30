Fête de clôture de l’été Darnets
Fête de clôture de l’été Darnets samedi 30 août 2025.
Fête de clôture de l’été
Darnets Corrèze
13h30 Concours de pétanque
19h30 Diner et Concert
Concerts Alma Latina, variétés françaises et internationales
Repas Salade fraicheur, cochon de lait à la broche, pommes de terre grenailles, tarte aux pommes.
20€ adulte / 12€ enfant
Réservation au 06 22 99 18 69 .
Darnets 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 99 18 69
