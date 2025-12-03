Fête de clôture des Mordus du Manga : une journée 100 % Japon Médiathèque Virginia Woolf Paris

Les Mordus du Manga vous invite à vivre un après-midi festif et immersif dans l’univers du Japon et du manga. De nombreuses activités vous attendent, adaptées à tous les âges, parmi bien d’autres surprises :

Atelier peinture sur figurines : initiez-vous à la peinture miniature et donnez vie à des personnages hauts en couleur.

: initiez-vous à la peinture miniature et donnez vie à des personnages hauts en couleur. Danse Yosakoi avec l’association Yosakoi Paris Hidonemade : initiation et démonstration de cette danse japonaise dynamique et joyeuse.

: initiation et démonstration de cette danse japonaise dynamique et joyeuse. Fabrication de badges : créez votre badge personnalisé et repartez avec votre propre création.

: créez votre badge personnalisé et repartez avec votre propre création. Kamishibaï : un moment de conte en théâtre de papier qui ravira petits et grands.

: un moment de conte en théâtre de papier qui ravira petits et grands. Annonce des gagnants des Mordus du Manga : moment fort de la journée, découvrez les titres récompensés par les lecteurs des bibliothèques participantes.

Et bien d’autres animations vous attendent tout au long de l’après-midi pour réunir tous les amateurs de manga, qu’ils soient jeunes, moins jeunes, lecteurs débutants ou passionnés confirmés.

Pour clôturer l’édition des Mordus du Manga, plusieurs bibliothèques du réseau de la Ville de Paris s’unissent pour vous proposer une grande fête célébrant la culture japonaise, la créativité et le plaisir de lire. Une journée conviviale ouverte à tous, avec des animations pensées pour les petits comme pour les plus grands.

Le samedi 07 février 2026

de 14h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris

+33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR