Fête de clôture : Día de Muertos ! Mosaïc, le jardin des cultures Houplin-Ancoisne

Fête de clôture : Día de Muertos ! Dimanche 19 octobre, 14h00 Mosaïc, le jardin des cultures Nord

Gratuit pour les visiteurs munis d’un masque coloré / 6 € / 4 € / 17 € tribu / 0 € < 4 ans. Spectacles et animations compris dans le tarif d'entrée. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2025-10-19T14:00:00 – 2025-10-19T19:00:00 Fin : 2025-10-19T14:00:00 - 2025-10-19T19:00:00

Bal latino, ateliers masque et maracas, maquillages artistiques…Plongez dans l’univers coloré et festif du « Día de Muertos » et participez à notre grande parade des calaveras !

Programme de la journée :

SPECTACLES

Batucamuerte : D’un peu partout mais surtout de l’au-delà, ils reviennent d’entre les morts pour vous faire frissonner… de plaisir !

C’est avec leurs tambours à réveiller les morts, leurs danses et leurs feux de tous les diables, que les extraordinaires personnages de Batucamuerte déambulent parmi nous et invoquent les esprits

Horaires : 14 h 30 / 16 h / 17 h 30

Durée : 30 min

Par la Compagnie Pas de Traverses

Public : Tout public

16 h : Avec vos masques, maquillages ou maracas, suivez le cortège de Batucamuerte. Ensemble, nous formerons la grande parade des calaveras !

Jarabe Dorado :

Entrez dans la danse ! Nous danserons le Jarabe Tapatio comme dans les épisodes de Zorro, on revisitera la Bamba des haciendas du Yucatan.

Un petit écart vers la Chacarera argentine et oléééé on enchaîne avec les danses indiennes et afro-américaines.

Horaires : 15 h / 16 h 45

Durée : 45 min

Par la Compagnie du Tire-Laine

Public : Tout public

ATELIERS

Maquillage artistique :

Plongez dans l’univers coloré et festif du Día de Muertos en vous transformant en calaveras, les célèbres têtes de mort décorées. En quelques minutes, chaque visage se pare de fleurs et de couleurs vives, symboles de cette fête traditionnelle. Petits et grands sont les bienvenus pour célébrer cette joyeuse tradition et participer à la grande parade des calaveras !

Par Tatiana Ross & Claire Ideeoscope

Face painting

Age : à partir de 3 ans

Horaires : 14 h – 18 h en continu

Maracas !! :

Venez créer vos maracas pour déambuler en musique lors de la grande parade des calaveras !

par L’Association KRAFT

Horaires :14 h – 18 h en continu

Public : Tout public

lille3000 : haut les masques !

Pas de FIESTA sans masque ! Dernière chance de réaliser votre masque dans l’univers de Karnavalo de Shen Özdemir.

par l’équipe de Mosaïc

Horaires :14 h – jusqu’à écoulement des stocks, en continu

Public : Tout public

JEUX

En libre accès tout au long de la journée. Instructions au wagon, réponses à l’accueil en face de la Serre.

Cherche et trouve les 11 Catrina

Une Catrina s’est cachée dans chaque jardin. À vous de les retrouver !

Enquête généalogique

Quel bazar ! Xolito le chiot de la familia Mosaico a renversé toutes les photos et les objets de l’ofrenda. Aidez-nous à remettre de l’ordre !

Ouverture de Mosaïc : 10 h – 19 h. Dernier accès à 18 h

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles et animations.

Mosaïc, le jardin des cultures 103 rue Guy Mocquet, houplin-ancoisne Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France https://enm.lillemetropole.fr/parcs/mosaic-le-jardin-des-cultures [{« type »: « email », « value »: « mosaic@lillemetropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 24 »}]

Pas de traverse