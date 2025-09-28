FÊTE DE CLÔTURE LOTO, CONCOURS et + Les forêts d’altitude, des forêts de liens Salle de convivialité de Mouthe Mouthe

Salle de convivialité de Mouthe 52 Rue Cart Broumet Mouthe Doubs

Début : 2025-09-28 10:00:00

fin : 2025-09-28 20:00:00

JOUR DE FÊTE !! La première année d’itinérance s’achève pour l’exposition hippomobile sur les forêts d’altitude jurassiennes !

La fin d’un périple parcourant 12 communes du Haut-Jura et du Haut-Doubs ! Venez célébrer avec nous cet évènement !

Au programme CONCOURS de desserts aux fruits des bois, LOTO de la forêt, MAQUILLAGE des enfants, le tout en musique et avec des boissons offertes ! Vous pourrez aussi visiter l’exposition itinérante « Les forêts d’altitude, des forêts de liens » assister à une projection et participer à des animations gratuites !

La programmation en détail

10h-12h et 13h-17h Visite de l’exposition itinérante

10h30-12h Animation Forêts sensibles

14h-15h30 Animation Faune à l’encre de chine

15h Amenez vos desserts aux fruits des bois pour la dégustation et le vote

17h Élection du meilleur dessert

17h30 Ciné-nature Quand vient la pluie

18h30 LOTO de la forêt avec 10 supers lots à gagner !

Pour plus d’infos, rdv sur bit.ly/foret-altitude. Vous pouvez aussi nous appeler au 03 84 41 13 20 ou nous envoyer un mail à l’adresse contact@groupe-tetras-jura.org.

À très vite à la salle de convivialité de Mouthe (52 rue Cart Broumet) ! .

Salle de convivialité de Mouthe 52 Rue Cart Broumet Mouthe 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 41 13 20 contact@groupe-tetras-jura.org

