FÊTE DE CLÔTURE SEVENADUR Halle Martenot Rennes Dimanche 15 mars, 13h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Après plus de quinze jours de festivités et de rencontres dans le pays de Rennes, Sevenadur se clôture de manière festive à la Halle Martenot !

Véritable rendez-vous familial, la fête de clôture de Sevenadur à la Halle Martenot permet de découvrir la richesse culturelle rennaise en invitant à la danse ou aux jeux bretons. C’est aussi l’occasion de participer à différents ateliers et d’échanger avec les associations partenaires du festival œuvrant pour la valorisation du Patrimoine Culturel immatériel rennais, lors d’un forum des associations : culture bretonne, guinnéenne, mahoraise, berbère, chinoise, indienne, irlandaise… mais aussi de vivre un fest-deiz en plein cœur de Rennes.

Ce temps de clôture à la Halle Martenot est un moment incontournable du Festival Sevenadur qui a pour volonté d’être un rendez-vous familial, festif, convivial et accessible à tous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-15T13:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-15T18:00:00.000+01:00

02 99 54 36 45 contact@ccrennes.bzh https://www.sevenadur.org/2026/

Halle Martenot Place des Lices, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



