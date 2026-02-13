FÊTE DE CLÔTURE SEVENADUR, Halle Martenot, Rennes

FÊTE DE CLÔTURE SEVENADUR Dimanche 15 mars, 13h00 Halle Martenot Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-15T13:00:00+01:00 – 2026-03-15T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-15T13:00:00+01:00 – 2026-03-15T18:00:00+01:00

Après plus de quinze jours de festivités et de rencontres dans le pays de Rennes, Sevenadur se clôture de manière festive à la Halle Martenot !

Véritable rendez-vous familial, la fête de clôture de Sevenadur à la Halle Martenot permet de découvrir la richesse culturelle rennaise en invitant à la danse ou aux jeux bretons. C’est aussi l’occasion de participer à différents ateliers et d’échanger avec les associations partenaires du festival œuvrant pour la valorisation du Patrimoine Culturel immatériel rennais, lors d’un forum des associations : culture bretonne, guinnéenne, mahoraise, berbère, chinoise, indienne, irlandaise… mais aussi de vivre un fest-deiz en plein cœur de Rennes.

Ce temps de clôture à la Halle Martenot est un moment incontournable du Festival Sevenadur qui a pour volonté d’être un rendez-vous familial, festif, convivial et accessible à tous.

Halle Martenot Place des Lices, 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

