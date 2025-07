Fête de Comps et tournoi de pétanque Salle des fêtes Comps

Fête de Comps et tournoi de pétanque Salle des fêtes Comps dimanche 3 août 2025.

Fête de Comps et tournoi de pétanque

Salle des fêtes Mairie, 8 place de la Liberté, 26220 Comps Comps Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-08-03 13:00:00

fin : 2025-08-03 20:00:00

Date(s) :

2025-08-03

La fête de Comps avec son concours de boule aura lieu le dimanche 3 août à partir de 13 h.

Buvette et petite restauration, concours de boules, Animations pour tous, nombreux lots à gagner.

.

Salle des fêtes Mairie, 8 place de la Liberté, 26220 Comps Comps 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes compsanimation26@gmail.com

English :

The Comps festival with its boule competition will take place on Sunday August 3 from 1 pm.

Refreshments and snacks, boules competition, entertainment for all, lots of prizes to be won.

German :

Das Fest von Comps mit seinem Boule-Wettbewerb findet am Sonntag, den 3. August ab 13 Uhr statt.

Getränke und kleine Snacks, Boule-Wettbewerb, Unterhaltung für alle, zahlreiche Preise zu gewinnen.

Italiano :

La festa di Comps con la sua gara di bocce si svolgerà domenica 3 agosto a partire dalle ore 13:00.

Rinfresco e spuntini, gara di bocce, intrattenimento per tutti e tanti premi in palio.

Espanol :

El domingo 3 de agosto, a partir de las 13.00 horas, tendrá lugar el festival Comps con su competición de petanca.

Refrescos y tentempiés, competición de petanca, animaciones para todos y muchos premios.

L’événement Fête de Comps et tournoi de pétanque Comps a été mis à jour le 2025-07-10 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux