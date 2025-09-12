Fête de Conches Culottées, 12, 13 et 14.09.2025 Conches-en-Ouche
Fête de Conches Culottées, 12, 13 et 14.09.2025
Conches-en-Ouche Eure
Trois jours de spectacles, de musique, d’animations et de bonne humeur vous attendent les 12, 13 et 14 septembre 2025 à Conches-en-Ouche, dans l’Eure en Normandie.
Rires, frissons, rencontres et spectacles tout y est (et bien plus encore) pour un week-end festif hors du commun.
Au programme
Spectacles de feu
Théâtre déjanté
Concerts live
Cirque et acrobaties aériennes
Déambulations festives
Animations pour petits et grands
Cette année, la Fête de Conches sera sacrément …. culottée !!! .
Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie +33 2 32 30 20 41
