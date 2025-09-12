Fête de Conches Culottées, 12, 13 et 14.09.2025 Conches-en-Ouche

Conches-en-Ouche Eure

Trois jours de spectacles, de musique, d’animations et de bonne humeur vous attendent les 12, 13 et 14 septembre 2025 à Conches-en-Ouche, dans l’Eure en Normandie.

Rires, frissons, rencontres et spectacles tout y est (et bien plus encore) pour un week-end festif hors du commun.

Au programme

Spectacles de feu

Théâtre déjanté

Concerts live

Cirque et acrobaties aériennes

Déambulations festives

Animations pour petits et grands

Cette année, la Fête de Conches sera sacrément …. culottée !!! .

Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie +33 2 32 30 20 41

