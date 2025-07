Fête de Daudet Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille

Fête de Daudet Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille dimanche 10 août 2025.

Fête de Daudet

Dimanche 10 août 2025.

11h: Messe en provençal à l’église

18h: Danses traditionnelles sous les Halles

21h30: Pegoulade dans les rues du village

22h: Danses, musique et chants. Cours Hyacinthe Bellon Centre ville Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-08-10

fin : 2025-08-10

Date(s) :

2025-08-10

Messe, danses et pegoulado pour la traditionnelle « Fête de Daudet ».

Programme:



11h Messe en provençal à l’église

18h Danses traditionnelles sous les Halles avec le groupe « Flour d’Immourtalo »

21h30 Pégoulade avec les groupes traditionnelles traversée du village

22h Danses, musique et chants traditionnels, présentation des costumes



Théâtre de verdure Avenue des Moulins Sous le moulin de Daudet .

Cours Hyacinthe Bellon Centre ville Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 67 49

English :

Mass, dances and pegoulado for the traditional « Fête de Daudet ».

German :

Messe, Tänze und Pegoulado für das traditionelle « Fest von Daudet »

Italiano :

Messa, danze e pegoulado per la tradizionale « Fête de Daudet ».

Espanol :

Misa, bailes y pegoulado para la tradicional « Fête de Daudet ».

L’événement Fête de Daudet Fontvieille a été mis à jour le 2025-07-21 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles