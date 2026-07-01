Fête de Ducey Ducey-Les Chéris
vendredi 31 juillet 2026 · Ducey-Les Chéris
Informations pratiques
Ducey-Les Chéris
Fête de Ducey
Ducey Ducey-Les Chéris Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-07-31
Ducey vous attend pour un week-end festif !
Au programme
– vendredi 31 juillet courses cyclistes à 19h30 | soirée avec Destination Musique ,
– samedi 1er août vide-grenier et collation à 8h | messe en plein air avec Baie Music à 10h45 au kiosque du parc du château | concert apéro avec Musik et le jumelage Laichingen Suppingen à 18h30 | 21h bal et fête foraine,
– Dimanche 2 août 14h corso fleuri, départ de la maison de retraite | 20h repas champêtre et soirée dansante,
– Lundi 3 août à 20h15 son traditionnel corso fleuri illuminé, bataille géante de confettis | feu d’artifice et bal populaire. .
Ducey Ducey-Les Chéris 50220 Manche Normandie +33 6 62 57 59 48
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English : Fête de Ducey
L’événement Fête de Ducey Ducey-Les Chéris a été mis à jour le 2026-07-24 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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