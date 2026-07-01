Informations pratiques

Ducey-Les Chéris

Fête de Ducey

Ducey Ducey-Les Chéris Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-07-31

Ducey vous attend pour un week-end festif !

Au programme

– vendredi 31 juillet courses cyclistes à 19h30 | soirée avec Destination Musique ,

– samedi 1er août vide-grenier et collation à 8h | messe en plein air avec Baie Music à 10h45 au kiosque du parc du château | concert apéro avec Musik et le jumelage Laichingen Suppingen à 18h30 | 21h bal et fête foraine,

– Dimanche 2 août 14h corso fleuri, départ de la maison de retraite | 20h repas champêtre et soirée dansante,

– Lundi 3 août à 20h15 son traditionnel corso fleuri illuminé, bataille géante de confettis | feu d’artifice et bal populaire. .

Ducey Ducey-Les Chéris 50220 Manche Normandie +33 6 62 57 59 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de Ducey

L’événement Fête de Ducey Ducey-Les Chéris a été mis à jour le 2026-07-24 par OT MSM Normandie BIT Genêts