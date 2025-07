Fête de Durance stade du village Durance

Fête de Durance stade du village Durance jeudi 24 juillet 2025.

Fête de Durance

stade du village salle des fêtes Durance Lot-et-Garonne

Début : 2025-07-24

fin : 2025-07-28

2025-07-24

Jeudi 18h Pizza’apéro par le camion CHAMP’IZZ + animation musicale

Vendredi 19h Ouverture de la fête / 20h Bodega grillades / 21h Loto (organisé par les écureuils Durançais) + Soirée dansante animée by DJ Prz

Samedi 9h-12h petit déjeuner aux tripettes cuisinées par le champion du monde 2023 (au stade du village) / 9h Ball-trap / 12h Repas grillades de la chasse (au stade du village) / 14h30 Pétanque en doublette (inscription 10e par équipe) / 20h Repas (sur réservation) 20e, vin non compris / 23h Feu d’artifice + Soirée dansante animée by DJ Luck

Dimanche 11h Messe / 13h Repas (sur réservation) 16e, vin non compris / 16h Grand concours de lancer de pigne de pin

Lundi 12h Barbecue sanglier et sa garniture + dessert (10e, hors boisson) / 14h ; Pétanque des copains / 16h Démontage .

stade du village salle des fêtes Durance 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 56 02 14

