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Fête de Faux Faux-en-Périgord

samedi 15 août 2026 · Faux

Fête de Faux Faux-en-Périgord

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Dans le village
Ville
24560 Faux
Département
Dordogne
Tarif

Faux-en-Périgord

Fête de Faux

Dans le village Faux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 11:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Le Comité des fêtes organise, la Fête du village.

Au programme de cette journée

11h Messe de l’Assomption
12h Apéritif offert par le Comité des fêtes
16h Fête foraine Promenade à poney, jeux en bois, maquillage pour enfant…
19h Marché gourmand

Grand bal
Feux d’artifice (Annuler)   .

Dans le village Faux-en-Périgord 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   comitedesfetesdefaux@outlook.fr

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English : Fête de Faux

L’événement Fête de Faux Faux-en-Périgord a été mis à jour le 2026-08-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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