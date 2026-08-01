Informations pratiques

Faux-en-Périgord

Fête de Faux

Dans le village Faux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 11:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Le Comité des fêtes organise, la Fête du village.

Au programme de cette journée

11h Messe de l’Assomption

12h Apéritif offert par le Comité des fêtes

16h Fête foraine Promenade à poney, jeux en bois, maquillage pour enfant…

19h Marché gourmand

Grand bal

Feux d’artifice (Annuler) .

Dans le village Faux-en-Périgord 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine comitedesfetesdefaux@outlook.fr

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English : Fête de Faux

L’événement Fête de Faux Faux-en-Périgord a été mis à jour le 2026-08-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides