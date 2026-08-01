Fête de Faux Faux-en-Périgord
samedi 15 août 2026 · Faux
Informations pratiques
Faux-en-Périgord
Fête de Faux
Dans le village Faux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 11:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Le Comité des fêtes organise, la Fête du village.
Au programme de cette journée
11h Messe de l’Assomption
12h Apéritif offert par le Comité des fêtes
16h Fête foraine Promenade à poney, jeux en bois, maquillage pour enfant…
19h Marché gourmand
Grand bal
Feux d’artifice (Annuler) .
Dans le village Faux-en-Périgord 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine comitedesfetesdefaux@outlook.fr
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English : Fête de Faux
L’événement Fête de Faux Faux-en-Périgord a été mis à jour le 2026-08-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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