Fête de fin d’année à la MPT du Plan MPT du Plan Valence

MPT du Plan 1 place des Aravis Valence Drôme
Début : 2025-12-19 18:00:00
A partir de 18h nombreux ateliers du Père Noël , à 20h spectacle dans la salle polyvalente , photos avec le Père Noël.
MPT du Plan 1 place des Aravis Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 52 79 mpt.plan@mairie-valence.fr
From 6pm many Santa Claus workshops, at 8pm show in the multi-purpose hall, photos with Santa.
