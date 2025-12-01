Fête de fin d’année à la MPT du Plan MPT du Plan Valence

Fête de fin d’année à la MPT du Plan

MPT du Plan 1 place des Aravis Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 18:00:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

A partir de 18h nombreux ateliers du Père Noël , à 20h spectacle dans la salle polyvalente , photos avec le Père Noël.

.

MPT du Plan 1 place des Aravis Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 52 79 mpt.plan@mairie-valence.fr

English :

From 6pm many Santa Claus workshops, at 8pm show in the multi-purpose hall, photos with Santa.

L’événement Fête de fin d’année à la MPT du Plan Valence a été mis à jour le 2025-12-03 par Valence Romans Tourisme