Fête de fin d’année de la Locomotive Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-12 16:00 –

Gratuit : oui En accès libre Tout public

L’Accoord et la maison de quartier la Locomotive vous invitent à leur fête de fin d’année. Au programme :De 16h à 19h :- Animations tout public : stand de maquillage, pêche à la ligne, atelier d’écriture…- Stands associatifs : petite alimentation, objets cadeauxA 16h : concert de Lava Lazuli au Café LocoA 19h : concert de Kiwi Vandale dans la salle Quartier

Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 54 60 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E5853-la-locomotive—maison-de-quartier-erdre-batignolles mq-locomotive@mairie-nantes.fr