FÊTE DE FIN D’ANNÉE DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE Estavar dimanche 28 juin 2026.

Estavar

FÊTE DE FIN D’ANNÉE DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

Estavar Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 11:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Fête de fin d’année de l’école de musique Pyrénées-Cerdagne à la salle polyvalente d’Estavar par les élèves et professeurs.

Le concert sera suivi d’un apéritif déjeunatoire.

Entrée libre.

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Estavar 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 53 30

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English :

End-of-Year Celebration for the Pyrénées-Cerdagne Music School at the Estavar Multipurpose Hall, featuring students and teachers.

The concert will be followed by a light lunch.

Free admission.

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L’événement FÊTE DE FIN D’ANNÉE DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE Estavar a été mis à jour le 2026-06-18 par OTC PYRENEES CERDAGNE