FÊTE DE FIN D’ANNÉE DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE Estavar
FÊTE DE FIN D’ANNÉE DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE Estavar dimanche 28 juin 2026.
Estavar
FÊTE DE FIN D’ANNÉE DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Estavar Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 11:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Fête de fin d’année de l’école de musique Pyrénées-Cerdagne à la salle polyvalente d’Estavar par les élèves et professeurs.
Le concert sera suivi d’un apéritif déjeunatoire.
Entrée libre.
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Estavar 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 53 30
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English :
End-of-Year Celebration for the Pyrénées-Cerdagne Music School at the Estavar Multipurpose Hall, featuring students and teachers.
The concert will be followed by a light lunch.
Free admission.
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L’événement FÊTE DE FIN D’ANNÉE DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE Estavar a été mis à jour le 2026-06-18 par OTC PYRENEES CERDAGNE