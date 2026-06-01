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FÊTE DE FIN D’ANNÉE DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE Estavar

FÊTE DE FIN D’ANNÉE DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE Estavar

FÊTE DE FIN D’ANNÉE DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE Estavar dimanche 28 juin 2026.

Ville : 66800 Estavar

Département : Pyrénées-Orientales

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Estavar

FÊTE DE FIN D’ANNÉE DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

Estavar Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 11:00:00
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Fête de fin d’année de l’école de musique Pyrénées-Cerdagne à la salle polyvalente d’Estavar par les élèves et professeurs.
Le concert sera suivi d’un apéritif déjeunatoire.
Entrée libre.

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Estavar 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 53 30 

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English :

End-of-Year Celebration for the Pyrénées-Cerdagne Music School at the Estavar Multipurpose Hall, featuring students and teachers.
The concert will be followed by a light lunch.
Free admission.

L’événement FÊTE DE FIN D’ANNÉE DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE Estavar a été mis à jour le 2026-06-18 par OTC PYRENEES CERDAGNE