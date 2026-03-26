Fête de fin d’année de l’école de musique Montmorillon
Fête de fin d’année de l’école de musique Montmorillon mercredi 1 juillet 2026.
Fête de fin d’année de l’école de musique
Rue du Vieux Marché Montmorillon Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Concert de fin d’année de l’école de musique .
Rue du Vieux Marché Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 16 70
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English : Fête de fin d’année de l’école de musique
L’événement Fête de fin d’année de l’école de musique Montmorillon a été mis à jour le 2026-03-23 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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