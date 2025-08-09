Fête de fin d’année repas spectacle espagnol flamenco gypsy Ibérica Seclin Lille Hauts de France Ibérica Centre de Culture, Art et Danse Seclin

Fête de fin d’année repas spectacle espagnol flamenco gypsy Ibérica Seclin Lille Hauts de France Ibérica Centre de Culture, Art et Danse Seclin dimanche 28 juin 2026.

Fête de fin d’année repas spectacle espagnol flamenco gypsy Ibérica Seclin Lille Hauts de France Ibérica Centre de Culture, Art et Danse Seclin Dimanche 28 juin 2026, 12h00 Réservations obligatoires avant le 24/06/2026 / REPAS – POULET GRILLÉ 10/15€* ou MORUE 15/18,5€*

*1/2 Dose (Poulet : 1/4 ou Morue 1/2 part) – 1 Dose (Poulet : 1/2 ou Morue 1 Part)

Venez retrouver les artistes, élèves, amis et bénévoles d’Ibérica pour un moment de joie, musique, danse et convivialité autour d’un repas typique ou bar Tapas Ibérique.

Venez retrouver les artistes, élèves, amis et bénévoles d’Ibérica, centre de Culture Art et Danse en France pour un moment de joie, musique, danse et convivialité autour d’un repas (Poulet Grillé à la braise ou Morue) ou bar Tapas Ibérique.

12-14h : REPAS – POULET GRILLÉ 10/15€* ou MORUE 15/18,5€*

*1/2 Dose (Poulet : 1/4 ou Morue 1/2 part) – 1 Dose (Poulet : 1/2 ou Morue 1 Part)

14h30-15h30 : CONCERT* (scène ouverte) – BAR TAPAS – ENTRÉE LIBRE (sur réservations en fonction des places disponibles)

Un peu de culture : Une scène ouverte s’adresse aux artistes confirmés comme amateurs, professionnels et élèves, bénévoles vous proposent leurs musiques, chants Danses durant le concert sous forme de JAM SESSION. Tous les styles autour des cultures Ibériques et d’Amérique Latine peuvent être joués et même plus …

En Guest : EL CUMPLE DEL PATRIARCA : Joselito Del Fuego (chant), Estrella La Peli de Linares (Danse Flamenco), David Vasco Nelito (Chant guitare).

Réservation obligatoire pour le repas. Soyez nombreux.

Olé – Ambiance et Promotion culturelle Espagnoles et Portugaises assurées !

IBERICA

Ibérica, centre de Culture Art et Danse basé dans des Hauts de France propose des événements dans toute la région et à 10km de Lille dans sa Peña Sede Ibérica de Seclin. Véritable lieu typique qui respire l’Espagne et le Portugal réunis, unique dans la région. Au programme : Stage cours de danse Flamenco folklore Salsa Oriental, Cours de langues Portugais Espagnol, Conférences Expositions, Repas Spectacles Flamenco Fado Espagnol et Portugais. Retrouvez la véritable ambiance Ibérique aux sons des guitares Flamenca avec une équipe de personnes passionnées et surtout compétentes composées d’Artistes professionnels, de professeurs, de natifs et hispano & Luso Descendants ! Culture, dépaysement, passion, amitiés sont systématiquement présents aux rendez-vous de Ibérica !

PEÑA SEDE IBÉRICA, 160 arrière, rue des Martyrs de la résistance, allée des Jardins. Seclin.

ACCES : entrez dans le GPS (154 rue des Martyrs de la résistance 59113 SECLIN – Empruntez l’allée (A PIED – Véhicules interdits) à droite du n°154 – Au fond à gauche > 3ème bâtiment sur la gauche.

Renseignements : [iberica@live.fr](mailto:iberica@live.fr) / iberica.info

Réservations avant 24/06/2026

[https://www.helloasso.com/associations/iberica/evenements/fete-de-fin-d-annee-iberica-28-juin-2026](https://www.helloasso.com/associations/iberica/evenements/fete-de-fin-d-annee-iberica-28-juin-2026)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-28T12:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-28T17:30:00.000+02:00

1

https://www.helloasso.com/associations/iberica/evenements/fete-de-fin-d-annee-iberica-28-juin-2026

Ibérica Centre de Culture, Art et Danse 160 rue des martyrs 59113 Seclin Seclin 59113 Nord