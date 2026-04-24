FÊTE DE FIN DE SAISON · BAL#3 Théâtre l’Aire Libre Saint-Jacques-de-la-Lande Vendredi 8 mai, 16h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

L’Aire Libre et le collectif d’habitant.es « Un samedi à l’aéroport » imaginent ensemble l’inauguration de la nouvelle place Jules Vallès, dans une ambiance fête de village !

L’Aire Libre et le collectif d’habitant.es « Un samedi à l’aéroport » imaginent ensemble l’inauguration de la nouvelle place Jules Vallès, dans une ambiance fête de village !

Au programme : jeux, initiation au palet, exposition, maquillage, möllky, fresque participative, guinguette… Un moment festif et ouvert à toutes et tous !

Après les restitutions d’ateliers théâtre et l’open‑mic, les jeunes danseur.ses accompagnés par Ásrún Magnúsdóttir lancent la soirée dans un même élan, avant que le Marathon de la danse n’emporte tout le monde dans une fête qui se prolonge au coeur de la nuit.

Au programme :

Dès 16h – JEUX ET ANIMATIONS · Avec le collectif d’habitant·es « Un samedi à l’aéroport »

Jeux, initiation au palet, exposition, maquillage, möllky, fresque participative, guinguette…

17h – RESTITUTIONS ATELIERS THÉÂTRE · Edwin Halter & Lucas Borzykowski

Retrouvez les jeunes participant.es des ateliers théâtre pour leur dernière restitution publique

18h – SCÈNE OUVERTE

L’Aire Libre invite les jacquolandins à monter sur scène !

19h – LISTENING PARTY · Ásrún Magnúsdóttir

Un groupe d’ados investit la nouvelle place de leurs sons préférés, danses libres, rêves et peurs partagés. Iels chantent, rient, pleurent, se soutiennent. Leur fête, leurs règles.

20h – MARATHON DE LA DANSE · Propagande C

Danseur.ses chevronn.ées ou amateur.ices, en solo ou entre ami.es: relevez 2H30 de défis chorégraphiques fous sur un dancefloor en feu! Arbitres espiègles, DJ endiablé, fous rires et sueur garantis.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-08T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-08T23:00:00.000+02:00

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Théâtre l’Aire Libre 2 place Jules Valles 35136 Saint-Jacques de la Lande Saint-Jacques Aéroport Saint-Jacques-de-la-Lande 35136 Ille-et-Vilaine



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