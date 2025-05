Fête de fin de saison Aïki Club de la Rivière – Salle des fêtes Lapalun Buis-les-Baronnies, 15 juin 2025 07:00, Buis-les-Baronnies.

Drôme

Fête de fin de saison Aïki Club de la Rivière Salle des fêtes Lapalun 70 Rue de la Gare Buis-les-Baronnies Drôme

Début : 2025-06-15

fin : 2025-06-15

2025-06-15

Démonstrations, baptême technique, remise diplômes et des tee-shirt promotionnels

Paella avec une participation de 5 euros + concours de dessert et après-midi jeux.

Salle des fêtes Lapalun 70 Rue de la Gare

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 07 34 mairie@buislesbaronnies.fr

English :

Demonstrations, technical baptism, presentation of diplomas and promotional T-shirts

Paella with a contribution of 5 euros + dessert competition and afternoon games.

German :

Vorführungen, technische Taufe, Überreichung von Diplomen und Werbe-T-Shirts

Paella mit einer Teilnahmegebühr von 5 Euro + Dessertwettbewerb und Spielenachmittag.

Italiano :

Dimostrazioni, battesimo tecnico, consegna dei diplomi e delle magliette promozionali

Paella con un contributo di 5 euro + gara di dolci e giochi pomeridiani.

Espanol :

Demostraciones, bautismo técnico, entrega de diplomas y camisetas promocionales

Paella con una contribución de 5 euros + concurso de postres y juegos por la tarde.

