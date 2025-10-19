FÊTE DE FIN DES VENDANGES AU DOMAINE VILLA NORIA Montagnac

L’Hortevieille Montagnac Hérault

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Le dimanche 19 octobre 2025, le Domaine Villa Noria vous ouvre ses portes pour célébrer la fin des vendanges à L’Hortevieille

Fête de fin de vendanges Journée Portes Ouvertes

Au programme

Visite de la cave et découverte des coulisses de la vinification

Animations et jeux pour petits et grands

Food-truck et repas sur réservation

Animation musicale pour une ambiance conviviale

Vente de nos vins, vins sans alcool et kombucha au caveau, avec -15 % de remise exceptionnelle

Un moment chaleureux et festif à partager en famille ou entre amis ! .

L’Hortevieille Montagnac 34530 Hérault Occitanie

English :

On Sunday, October 19, 2025, Domaine Villa Noria opens its doors to celebrate the end of the harvest at L’Hortevieille

German :

Am Sonntag, den 19. Oktober 2025, öffnet die Domaine Villa Noria ihre Türen für Sie, um das Ende der Weinlese in L?Hortevieille zu feiern

Italiano :

Domenica 19 ottobre 2025, il Domaine Villa Noria apre le sue porte per celebrare la fine della vendemmia a L’Hortevieille

Espanol :

El domingo 19 de octubre de 2025, el Domaine Villa Noria abre sus puertas para celebrar el final de la vendimia en L’Hortevieille

