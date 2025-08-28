Fête de fin d’été à la Ferme de Paris Ferme de Paris Paris

Fête de fin d’été à la Ferme de Paris Ferme de Paris Paris jeudi 28 août 2025.

Attention l’entrée de la ferme se fait désormais au 24 route de la Tourelle

Au programme (13h30 – 17h) :

Pédaler c’est gagné : jeu et réalisation de boisson à base des fruits de la ferme avec les Vélo-smoothies

Les jeux de l’alimentation durable : présentation ludique des enjeux du Plan d’Alimentation Durable de Paris

L’eau en agriculture : découverte de l’importance d’une mare dans la gestion de l’eau et de la biodiversité qui la compose

Marché de la Ferme : vente de fruits et légumes par les maraichers et maraichères de la ferme

Table de dégustation : découverte des produits de la ferme et de ses partenaires

A partir de 15h30, rendez-vous avec les fermiers pour suivre les nourrissages et la rentrée des animaux

Nous vous conseillons d’arriver au moins 45 mn avant la fermeture pour profiter de la balade.

Vous n’avez pas encore découvert les nouveaux aménagements de la Ferme de Paris ?

Venez profiter de ce moment festif pour clôturer l’été.

Le jeudi 28 août 2025

de 13h30 à 17h15

gratuit Tout public.

Ferme de Paris 24 route de la Tourelle 75012 Paris

https://www.facebook.com/LaFermedeParis/?locale=fr_FR