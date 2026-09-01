AGENDA · Lavau-sur-Loire
Fête de fin d’été Lavau-sur-Loire
samedi 12 septembre 2026 · Lavau-sur-Loire
Informations pratiques
Lavau-sur-Loire
Fête de fin d’été
Rue du Port Lavau-sur-Loire Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Fête organisée par le Comité des Fêtes de Lavau-sur-Loire.
Au programme moules frites, anguilles et feu d’artifice ! .
Rue du Port Lavau-sur-Loire 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact.cdf.lavausurloire@gmail.com
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English :
L’événement Fête de fin d’été Lavau-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon