Informations pratiques

Lavau-sur-Loire

Fête de fin d’été

Rue du Port Lavau-sur-Loire Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Fête organisée par le Comité des Fêtes de Lavau-sur-Loire.

Au programme moules frites, anguilles et feu d’artifice ! .

Rue du Port Lavau-sur-Loire 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact.cdf.lavausurloire@gmail.com

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English :

L’événement Fête de fin d’été Lavau-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon