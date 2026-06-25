Fouleix

Fête de Fouleix

Fouleix Dordogne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 16:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Fête de fouleix

à partir de 16h animation tracteur tondeuse cross

à partir de 19h30 repas avec dj olivier grimard

Menu Melon jambon + jambon à la broche frites + fromage salade + glace

Pensez à amener vos couverts complet

Réservations au 06 16 38 92 16

23h30 feu d’artifice .

Fouleix 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 38 92 16

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English : Fête de Fouleix

Fête de Folleux

From 4 pm: lawn tractor cross-country show

From 7.30 pm: dinner with DJ Olivier Grimard

Menu: Melon and ham + spit-roasted ham with chips + cheese and salad + ice cream

Please remember to bring your own cutlery

Bookings on 06 16 38 92 16

11.30 pm: Fireworks

L’événement Fête de Fouleix Fouleix a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux