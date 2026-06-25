Fête de Fouleix Fouleix
Fête de Fouleix Fouleix samedi 4 juillet 2026.
Fouleix
Fête de Fouleix
Fouleix Dordogne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 16:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Fête de fouleix
à partir de 16h animation tracteur tondeuse cross
à partir de 19h30 repas avec dj olivier grimard
Menu Melon jambon + jambon à la broche frites + fromage salade + glace
Pensez à amener vos couverts complet
Réservations au 06 16 38 92 16
23h30 feu d’artifice .
Fouleix 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 38 92 16
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English : Fête de Fouleix
Fête de Folleux
From 4 pm: lawn tractor cross-country show
From 7.30 pm: dinner with DJ Olivier Grimard
Menu: Melon and ham + spit-roasted ham with chips + cheese and salad + ice cream
Please remember to bring your own cutlery
Bookings on 06 16 38 92 16
11.30 pm: Fireworks
L’événement Fête de Fouleix Fouleix a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux