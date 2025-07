FÊTE DE GABRIAC & COURSE DE CAISSES À SAVON Gabriac

FÊTE DE GABRIAC & COURSE DE CAISSES À SAVON Gabriac samedi 19 juillet 2025 .

FÊTE DE GABRIAC & COURSE DE CAISSES À SAVON

Gabriac Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Au programme à 16h descente des caisses à savon, à 19h spectacle « Brico Saucisse » de la Cie Olof Zitoun, et ensuite un repas avec un grand show live de The Big Marteen’s (R&B). Nombreux autres surprises vous attendent également !

La Fête de Gabriac avec ses caisses à savon mythiques revient vers Gabriac en 2025 !

16h Descente des caisses à savon

(Vous souhaitez participer ? 15h Enregistrement des concourant.es. Et pour vous aider à finaliser votre caisse, des ateliers sont proposés par Le Pétamobile le 4, 5, et 18 juillet. Inscrivez vous à la course et aux ateliers par téléphone au 06.51.33.04.03).

19h Spectacle « Brico Saucisse » de la compagnie Olof Zitoun

Après des années de recherches poussées, d’innombrables tests techniques, de multiples expériences visant à l’amélioration du prototype, ils l’ont enfin inventée la 1ère bétonnière au monde à faire de l’aligot !

Ensuite, un repas comme vous n’en avez jamais vu. Grand show live de The Big Marteen’s, pour nous plonger dans le Rhythm & Blues. Et bien d’autres surprises vous attendent… .

Gabriac 48110 Lozère Occitanie +33 6 51 33 04 03 lebocal.frvf@orange.fr

English :

On the program at 4pm a soapbox run, at 7pm the « Brico Saucisse » show by Cie Olof Zitoun, and then a meal with a great live show by The Big Marteen’s (R&B). Many other surprises await you too!

German :

Auf dem Programm stehen um 16 Uhr Abfahrt der Seifenkisten, um 19 Uhr Aufführung « Brico Saucisse » der Cie Olof Zitoun, und danach ein Essen mit einer großen Live-Show von The Big Marteen’s (R&B). Viele weitere Überraschungen warten auf Sie!

Italiano :

Il programma prevede alle 16:00 la discesa delle casse di sapone, alle 19:00 lo spettacolo « Brico Saucisse » del Cie Olof Zitoun e poi un pranzo con un grande spettacolo dal vivo dei The Big Marteen’s (R&B). Vi aspettano anche molte altre sorprese!

Espanol :

En el programa, a las 16.00 horas, las cajas de jabón cuesta abajo; a las 19.00 horas, el espectáculo « Brico Saucisse » de Cie Olof Zitoun; y después, una comida con un gran espectáculo en directo de The Big Marteen’s (R&B). También le esperan muchas otras sorpresas

