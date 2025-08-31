Fête de Ganesh à Paris Temple de Sri Manicka Vinayakar Alayam Paris

Fête de Ganesh à Paris Temple de Sri Manicka Vinayakar Alayam Paris dimanche 31 août 2025.

La Fête de Ganesh se déroule le dimanche 31 août 2025. Les cérémonies religieuses débuteront au Temple de Sri Manicka Vinayakar Alayam à 9h. Le cortège partira du Temple à 10h30 et circulera jusqu’à 15h.

Durant ce défilé religieux, des noix de coco sont brisées : la coquille représente l’illusion du monde, la chair est le karma individuel et l’eau de coco l’ego. Cette eau est déversée au passage de la représentation de Ganesh. Symboliquement, en brisant ses noix de coco, on montre l’offrande de son cœur à Ganesh en échange de sa protection. La procession est composée de musiciens (joueurs de flûte, de nageshvaram et de tambour).

Viennent ensuite les danseurs qui portent sur leurs épaules un grand arceau de plumes de paon appelé kavadi, et les danseuses qui portent sur leurs têtes des pots de terre cuite dans lesquels brûle du camphre.

Le char de 5 m de haut qui contient la statue de Ganesh est décoré avec des étoffes, guirlandes, fleurs fraîches, régimes de bananes, noix de coco et feuilles d’aréquiers. Un 2e char tiré par des femmes transporte Muruga, le frère de Ganesh. La déesse Durga suit dans un 3e char.

Des offrandes bénies, friandises et boissons fraîches sont distribuées lors de cette fête conviviale traditionnelle célébrée depuis 1996 dans le 18e arrondissement de Paris.

Le dimanche 31 août 2025

de 10h00 à 15h00

gratuit Tout public.

Temple de Sri Manicka Vinayakar Alayam 17 rue Pajol 75018 Paris

https://www.templeganesh.fr/fetegan.htm